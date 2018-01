Nintendo Direct: Dark Souls Remastered, Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch

Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls: Remastered, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova modalità di Super Mario Odyssey in cui ritroviamo il noto fratello vestito di verde.

Dark Souls, il primo titolo del franchise che ha ridefinito l'intero genere del gioco d'azione di ruolo, è in arrivo su Nintendo Switch come Dark Souls: Remastered, e include il DLC Artorias of the Abyss, oltre a un frame rate e una risoluzione migliorati rispetto al gioco originale, per un esilarante ritorno a Lordran. Questo è il debutto del franchise sulla piattaforma Nintendo e ora, per la prima volta in assoluto, questo gioco tanto riverito (e stimolante) potrà essere giocato anche in movimento. Il lancio del titolo è previsto per il 25 maggio.

Al suo lancio su Nintendo Switch, Mario Tennis Aces porterà l'abilità e la competizione a un nuovo livello. Mario scenderà in campo in abbigliamento da tennis di classe per palleggi intensi contro una ampia serie di personaggi in vere e proprie battaglie tennistiche. Nuove trovate nella funzionalità del gioco di tennis metteranno alla prova la vostra abilità nell'interpretare la posizione e il tiro dell'avversario per determinare quale colpo vi regalerà il vantaggio. E questa volta il gioco regala la prima modalità storia dall'epoca del gioco Mario Tennis su Game Boy Advance, che offre un nuovo gusto al gioco del tennis, con una varietà di missioni, battaglie contro i boss e altro. Il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch in primavera.

Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong e Cranky Kong ritornano in Donkey Kong Country: Tropical Freeze su Nintendo Switch. Questo titolo possiede tutto il divertimento e le sfide del gioco originale, oltre a una nuova modalità facile da usare per i principianti che permette ai nuovi giocatori e agli esordienti di giocare con il simpatico scimmione surfista Funky Kong. Funky Kong può fare salti doppi, un numero infinito di capriole, volteggiare e anche effettuare avvitamenti a spirale. Grazie alla sua robusta tavola da surf, nessun ostacolo riuscirà a fermarlo. Il gioco verrà lanciato su Nintendo Switch il 4 maggio 2018.

Nel mese di febbraio i giocatori potranno scaricare un aggiornamento gratuito per Super Mario Odyssey che aggiunge un nuovo mini gioco chiamato Caccia al palloncino. Una volta scaricato l'aggiornamento gratuito e dopo aver completato la storia principale, Caccia al palloncino diventerà disponibile. Per iniziare, i giocatori dovranno semplicemente parlare con Luigi. In modalità "Nascondi il palloncino", i giocatori avranno una quantità di tempo limitata per nascondere un palloncino. In modalità "Trova il palloncino", i giocatori avranno lo stesso periodo di tempo per localizzare i palloncini nascosti da altri giocatori da ogni parte del mondo. Trovando i palloncini nascosti e diventando esperti nasconditori, i giocatori potranno avanzare in classifica. L'aggiornamento gratuito sarà disponibile a febbraio con nuovi filtri in Modalità Foto e nuovo abbigliamento.