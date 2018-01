tom60229 è il campione del mondo di Hearthstone e si porta a casa $250.000

La scena eSports ovviamente è in continua crescita e i tornei di rilievo seguiti da tantissimi appassionati e caratterizzati da montepremi davvero notevoli non mancano di certo. Hearthstone è sicuramente uno dei giochi che in ambito eSports può contare sul maggior seguito e su una serie di tornei di un certo rilievo.

In questo caso vi parliamo dell'Hearthstone Championship Tour che si è concluso ad Amsterdam raccogliendo 16 finalisti dopo una selezione tra più di 50.000 giocatori. Come riportato da IGN, dopo quattro giorni di gioco e diversi colpi di scena possiamo annunciare che il vincitore della contesa è il taiwanese, tom60229.

Si tratta della seconda apparizione di tom60229 a questo torneo dopo la qualificazione tra i migliori sedici del 2014. Con la sua vittoria il giovane ragazzo si è portato a casa $250.000.

La vittoria è arrivata grazie a una rimonta straordinaria dopo aver perso i primi due round contro uno dei beniamini del pubblico, Fr0zen. Avete seguito il torneo? Cosa pensate di questo evento e della vittoria di tom60229?