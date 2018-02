The Town of Light: annunciata la versione per Nintendo Switch

The Town of Light, l'horror psicologico ambientato in Toscana nell'ex manicomio di Volterra, già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta ad uscire anche su Nintendo Switch.

Come segnala Dualshockers, LKA e Wired Productions hanno confermato l'arrivo di The Town of Light: Deluxe Edition sull'ibrida di Nintendo. Questa Deluxe Edition sarà un'esclusiva Switch e, oltre ai contenuti disponibili per console, si distinguerà dalle altre versioni includendo anche una "raccolta di documentari". Secondo gli sviluppatori, questo contenuto permetterà ai giocatori di saperne di più su Volterra e i suoi pazienti, i protagonisti al centro del gioco.

Leo Zullo, Amministratore delegato di Wired Productions ha dichiarato:

"Siamo stati travolti dal supporto che The Town of Light ha ricevuto in tutto il mondo. Siamo lieti di continuare il nostro viaggio con LKA e di portare The Town of Light, un gioco che ha provocato una discussione "preziosa" intorno al suo oggetto, ad un pubblico ancora più grande. "

Anche Luca Dalcò, capo dello studio LKA, ha commentato la pubblicazione di The Town of Light: Deluxe Edition:

"Abbiamo creato The Town of Light per parlare della salute mentale. Pubblicare il gioco ancora una volta in un nuovo formato ci consente di continuare questa missione."

The Town of Light: Deluxe Edition arriverà su Switch nel corso della primavera.