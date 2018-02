Take-Two: "siamo focalizzati sui giocatori, non sui pagatori"

Take-Two, dopo aver rassicurato i fan sulla data di uscita dell'attesissimo Red Dead Redemption 2, ha condiviso interessanti dichiarazioni nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti per voce del CEO Strauss Zelnick.

Come segnala Gamingbolt, nello specifico Zelnick ha parlato della spinosa vicenda delle microtransazioni e della visione della compagnia al riguardo dichiarando che Take-Two è "focalizzata sui giocatori e non sui pagatori". Il CEO afferma che fino al momento in cui verranno pubblicati contenuti di qualità, i giocatori saranno disposti a spendere per ingrandire e arricchire la longevità dell'esperienza di gioco.

Inoltre, facendo riferimento alla polemica con protagonista NBA 2K18, la compagnia ha spiegato che la politica aziendale prevede semplicemente di "attrarre e coinvolgere i consumatori", facendo in modo che continuino a sentirsi soddisfatti.

Infine, il CEO sottolinea come la compagnia non abbia intenzione di adagiarsi sugli allori e che gli sforzi di Take-Two saranno indirizzati all'innovazione e alla "rottura delle barriere", senza perdere di vista l'obiettivo primario, ovvero creare solide esperienze di intrattenimento.

Che ne pensate?