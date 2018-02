Le scarpe ufficiali PlayStation saranno disponibili solo negli USA

Qualche settimana fa avevamo condiviso il video di presentazione che mostrava un nuovo paio di sneakers da basket della Nike griffate PlayStation, in collaborazione con il cestista Paul George. A quanto pare però le scarpe saranno disponibili solo negli USA, come confermato dai nostri colleghi di Eurogamer.net.

Sebbene sotto il video dell'annuncio fosse confermato che il lancio della scarpa sarebbe avvenuto in tutto il mondo, Nike smentisce, con dei Tweet in risposta ad alcuni utenti, affermando che il modello Nike PG-2 "PlayStation" Colorway verrà venduto esclusivamente negli USA.

That PG2 is only available in the U.S. at this time. Please stay tuned to SNEAKRS for launch updates.