L'evento di Street Fighter V in Monster Hunter: World comincia oggi

Capcom ha dato il via oggi all'evento dedicato a Street Fighter V in Monster Hunter: World, che aggiunge una nuova quest e numerosi contenuti al gioco per tutti coloro che posseggono una versione per PlayStation 4.

Come riporta Gamespot, la quest aggiunta dall'evento avrà una difficoltà di tre stelle e richiede il terzo livello Cacciatore. La missione non sarà semplice, dato che dovremo abbattere un minaccioso Barroth. Se riusciremo nell'impresa verremo premiati con il set di Ryu, lo storico lottatore della saga di picchiaduro firmata da Capcom. Oltre alla quest, potremo acquistare separatamente come parte di un DLC le emote Hadoken e Shoryuken e un set di sticker di Street Fighter V.

Per accedere alla quest e al costume di Ryu dovremo innanzitutto possedere una versione di Monster Hunter: World per PS4, e possedere inoltre dei dati di salvataggio di Street Fighter V nella nostra console. Quest'evento sarà solo il primo di una serie che aggiungerà missioni speciali a tema Street Fighter. La prossima è prevista per i prossimi mesi e introdurrà il costume di Sakura.

Capcom ha annunciato che queste missioni aggiuntive saranno disponibili in futuro anche coloro che non posseggono Street Fighter V, oltre che per gli utenti della versione Xbox One. Il prossimo evento a tema per Monster Hunter: World inizierà il 28 febbraio e questa volta sarà legato al selvaggio mondo di Horizon Zero Dawn.

