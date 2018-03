PlayStation Plus: un imperdibile sconto del 25% per l'abbonamento annuale

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ha annunciato che tutti i giocatori, inclusi gli utenti attualmente membri di PlayStation Plus, avranno diritto a uno sconto del 25% sull'acquisto di un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus.

Ecco i dettagli dal comunicato:

L'offerta è disponibile sul PlayStation Store dalle ore 11:00 CET di venerdì 2 marzo alle ore 11:00 CET di venerdì 23 marzo e sarà disponibile anche presso i rivenditori aderenti in una selezione di mercati SIEE1.

PlayStation Plus vanta oltre 31,5 milioni di membri paganti in tutto il mondo e offre funzionalità e vantaggi esclusivi inclusa la modalità multiplayer online per PS4, due giochi PS4 ogni mese, fra cui Bloodborne (Metacritic:92) e Ratchet & Clank (Metacritic:85) disponibili a partire dal 6 marzo, sconti esclusivi e 10 GB di spazio di archiviazione online per i dati di gioco.

