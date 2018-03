The Witcher la serie TV Netflix: Mark Hamill come possibile Vesemir?

Come riportato da Gaming Bolt, Mark Hamill ha dato il suo parere sulla sua partecipazione nel ruolo di Vesemir nella prossima serie tv Netflix dedicata a The Witcher.

La showrunner Lauren S. Hissrich nei giorni scorsi tramite Twitter ha fornito diversi dettagli sui personaggi principali che andranno a formare il cast della serie televisiva, tra cui anche Vesemir, il saggio mentore dello Strigo Geralt.

Tra i vari botta e risposta su Twitter un utente in particolare ha provato a contattare Mark Hamill indicandolo come un candidato perfetto per il ruolo del personaggio. A sorpresa Hamill ha replicato al tweet, dichiarando: "Non ho idea di cosa si tratti, ma sono d'accordo, potrebbe/dovrebbe essere interpretato da me".

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. šŸ‘ — Mark Hamill (@HamillHimself) March 6, 2018

L'attore ha dimostrato in passato di essere in grado di vestire i panni di personaggi molto iconici diventando famoso agli occhi del grande pubblico soprattutto per aver interpretato Luke Skywalker nella saga di Star Wars e per avere dato la sua voce al clown principe del crimine di Gotham City, il Joker.

E voi che ne pensate di Hamill nel ruolo di Vesemir? Sarebbe una scelta azzeccata e interessante?