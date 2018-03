Il nuovo trailer del platform Planet Alpha ci porta alla scoperta di un meraviglioso mondo alieno

Il genere dei platform potrebbe aver trovato un nuovo meraviglioso esponente di assoluta qualità, almeno dal punto di vista del comparto artistico e della cura riposta nella creazione del mondo di gioco.

Come riportato da PCGamer, Planet Alpha è un gioco che nasce nel 2013 come progetto secondario di Adrian Lazar, uno sviluppatore che ai tempi faceva parte di IO Interactive (il team di Hitman). A cinque anni di distanza arriva l'annuncio di una partnership con Team 17 e una finestra di lancio su PC, PS4, Switch e Xbox One fissata per questo 2018. Il tutto accompagnato da un trailer davvero molto bello da vedere.

Lazar definisce Planet Alpha come un'opera completamente basata sulla passione e il trailer non potrà che incuriosire i fan del genere:

Il gioco ci farà vestire i panni di quello che sembra a tutti gli effetti un alieno che si risveglia su un misterioso pianeta. Il gameplay si baserà, oltre che sulle ovvie fasi platform, su puzzle, elementi stealth e una particolare abilità in possesso del giocatore: quella di controllare e far ruotare il pianeta.

Le premesse sono indubbiamente interessanti, cosa ne pensate?