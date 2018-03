Roland è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Mancano dieci giorni all'arrivo di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom per PlayStation 4 e PC, il gioco lo abbiamo gi visto in azione poco tempo fa in un video che ci offriva ben 25 minuti tratti dal capitolo iniziale, ora tempo di tornare a dare uno sguardo ai personaggi che popoleranno il titolo di Bandai Namco.

Il publisher, infatti, ha condiviso un nuovo trailer, a poca distanza di quello incentrato sul principe Evan, che ci permette di conoscere Roland. Come riporta Gematsu, questo personaggio si presenta come un visitatore di un altro mondo inviato nell'universo di Ni no Kuni, allo stesso tempo un protettore, un mentore e un brillante tattico:

Che ve ne pare?

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom in arrivo il 23 marzo su PS4 e PC.