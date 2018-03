The Will of Gods - Arena: parte la campagna di finanziamento su Fig

Arrivano ottime notizie per l'interessante The Will of Gods - Arena di Omicron Studio, il team di sviluppo ha infatti annunciato la partenza della campagna per il finanziamento del progetto su Fig, 50.000 dollari Ŕ l'obiettivo minimo stabilito.

The Will of Gods - Arena Ŕ uno shooter in terza persona che include alcuni elementi stealth e un combat system che premierÓ i giocatori con migliori riflessi e migliori abilitÓ tattiche.

Il progetto Ŕ stato influenzato da alcuni importantissimi titoli, come ad esempio Doom, Metal Gear Solid e Soul Reaver. All'interno di The Will of Gods - Arena vestiremo i panni di Minocar, formato dalla fusione dei due spiriti di Lulu e Ascia e le vicende si svolgeranno a Lytrha, una regione devastata da un cataclisma e situata nella dimensione Nemesium.

Il mondo di gioco sarÓ aperto e, a quanto pare, i giocatori potranno esplorare in lungo e in largo la mappa giÓ dalle fasi iniziali.

Per il momento il titolo Ŕ previsto per PC, ma nulla esclude delle versioni PS4, Xbox One e Switch in futuro.