2K vittima di un attacco hacker avvisa gli utenti di non aprire mail e cambiare password

2K si è rivolto a Twitter tramite il suo account @2KSupport per avvisare i giocatori di una truffa di phishing. La truffa è il risultato di una violazione della sicurezza da parte di una "terza parte non autorizzata" che ha avuto accesso alle informazioni sui clienti tramite uno dei suoi fornitori di piattaforme di help desk.

Secondo la dichiarazione, è stato ottenuto un accesso illegale all'e-mail di alcuni clienti ed è stato inviato un "link dannoso" ad alcuni giocatori.

2K avverte i giocatori di non aprire nessuna mail spedita da 2K e nemmeno di cliccare su eventuali link che si trovano all'interno del messaggio. Oltre a ciò 2K ha annunciato alcune misure che gli utenti dovrebbero prendere. Queste misure precauzionali vanno dalla reimpostazione della password all'esecuzione di software antivirus, i cui dettagli possono essere trovati nella dichiarazione completa di seguito.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY — 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022

L'hacking di 2K segue una violazione della sicurezza di Rockstar in cui immagini, video e codice di GTA 6 sono stati rubati da un hacker.

Fonte: IGN