A Plague Tale Requiem in un nuovo video dove la protagonista è la letale balestra di Amicia

Nell'attesa dei pochi giorni che separano i fan dalla sua uscita, Focus Entertainment ha pubblicato un nuovo breve trailer di A Plague Tale: Requiem di Asobo Studio, incentrato sulla balestra. Si tratta di una nuova aggiunta all'arsenale di Amicia, che viene usata per colpire i nemici da lontano mentre lei ed il suo fratellino scappano per sopravvivere.

La balestra utilizza anche frecce di corda, che possono abbattere oggetti ambientali quando sono attaccate, e frecce di fuoco, che infiammano i nemici. Si tratta di uno strumento potente che dovrebbe integrare l'uso della furtività e dell'alchimia per rendere ancora più letale Amicia.

Di A Plague Tale Requiem in queste settimane se n'è parlato molto: ad esempio sappiamo indicativamente quanto ci vuole per completare il gioco e Asobo a condivisoh in questi giorni i requisiti minimi e consigliati del gioco per PC.

A Plague Tale Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre su PC, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch tramite Cloud.

Fonte: Twinfinite