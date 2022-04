Microsoft e Activision Blizzard: l'acquisizione è stata approvata dai consigli di amministrazione

L'accordo da quasi 70 miliardi di dollari tra Microsoft e Activision Blizzard ha fatto un importante passo in avanti.

I consigli di amministrazione delle due società hanno approvato l'acquisizione, anche se bisognerà attendere ancora le verifiche dell'autorità antitrust degli USA.

Nel comunicato ufficiale in cui Activision Blizzard ha svelato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022, c'è un segmento intitolato "Microsoft transaction", dove si legge:

"Come annunciato il 18 gennaio 2022, Microsoft prevede di acquisire Activision Blizzard per $95,00 per azione, in una transazione interamente in contanti".

"La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e al completamento della revisione normativa e all'approvazione degli azionisti di Activision Blizzard".

"La transazione, che dovrebbe concludersi nell'anno fiscale di Microsoft che termina il 30 giugno 2023, è stata approvata dai consigli di amministrazione di Activision Blizzard e Microsoft".

