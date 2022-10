Activision Blizzard: Microsoft difende l'acquisizione, Sony e Nintendo rimarranno leader di mercato

Ora che l'indagine sull'acquisizione di Activision Blizzard si è rafforzata in Europa, c'è da aspettarsi che tutte le società coinvolte faranno del loro meglio per difendere la propria posizione. Mentre Sony e Jim Ryan si sforzano di dimostrare alle autorità di regolamentazione europee che questa acquisizione porterebbe a uno squilibrio, Microsoft e Phil Spencer mostrano esattamente il contrario, in particolare dichiarando ancora una volta che anche dopo questa acquisizione, la leadership di Sony e Nintendo in fatto di giochi rimarrà intatta.

Microsoft ha lanciato una nuova pagina sul suo sito che mostra cosa significherebbe l'acquisizione di Activision Blizzard, non solo per Microsoft, ma anche per i giocatori e l'industria videloudica in generale. Tra i documenti che possono fungere da accordi verbali sulla situazione di Call of Duty su PlayStation o anche da analisi del mercato videoludico, il tutto è servito su un piatto d'argento, in modo che le agenzie che indagano sull'acquisizione possano vedere che questa è legittima.

Microsoft assicura ancora una volta che questa acquisizione sarà vantaggiosa per i giocatori, con più giochi che mai da fornire, sia su Xbox che PlayStation. La società ricorda inoltre che questo porterà un po' più di concorrenza sul mercato, senza sconvolgere le forze presenti, con Microsoft che indica che Sony e Nintendo saranno sempre i maggiori leader in campo.

Per quanto riguarda questa acquisizione, se da una parte l'Arabia Saudita ha già dato il suo benestare, dall'altra Google guarda con preoccupazione lo svolgere delle operazioni.

Fonte: VGC