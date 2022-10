Xbox e Activision Blizzard, Microsoft non ci sta: le preoccupazioni dell'antitrust UK sono 'fuori luogo'

L'Autorità per la concorrenza e i mercati inglese (CMA) ha dettagliato le sue preoccupazioni sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. L'autorità di regolamentazione del Regno Unito è vista come l'elemento chiave per stabilire se questo accordo possa andare avanti. L'accordo non ha superato la fase iniziale di approvazione ed è stato inviato a una seconda fase. Ora però è arrivata la risposta di Microsoft a questa decisione.

La CMA teme che l'accordo danneggi PlayStation e altre offerte di abbonamento multi-gioco poiché Microsoft potrebbe rifiutare loro i contenuti Activision Blizzard. L'organismo è anche preoccupato che Microsoft possa utilizzare Activision Blizzard, insieme ad altri servizi Microsoft, per superare rivali come Google, Amazon e Nvidia nello spazio di streaming di giochi.

La CMA indica l'"effetto rete" del mercato delle console, in cui una console con molti giocatori attrae più contenuti, che a loro volta attirano più giocatori. E l'azienda teme che l'acquisizione di Call of Duty e qualsiasi potenziale esclusività su Xbox creerà un notevole effetto di rete sulla piattaforma di Microsoft.

Non solo, ma gli abbonamenti sono una parte fondamentale delle preoccupazioni, poiché la CMA ritiene possibile che senza questo accordo, i giochi Activision Blizzard potrebbero arrivare anche ad altri servizi in abbonamento. In termini di streaming, le preoccupazioni della CMA riguardano il potenziale di Microsoft in questo mercato a causa della sua proprietà del servizio di cloud gaming Azure, oltre al suo sistema operativo per PC. Ritiene che ci sia una possibilità che questo, insieme alla proprietà di Activision Blizzard, dia a Microsoft un "vantaggio senza precedenti" rispetto ad altri provider di streaming cloud.

Ma Microsoft non ci sta e afferma: "Queste teorie del danno non supportate non sono sufficienti per giustificare un riferimento alla Fase 2". In termini di preoccupazioni della CMA sull'impatto su PlayStation, Microsoft afferma che ci sono numerose ragioni per cui queste preoccupazioni sono "fuori luogo".

Cita l'attuale posizione di leader di mercato di PlayStation con una base di installazione della console di 150 milioni rispetto alla base di installazione di Xbox di 63,7 milioni. Dice anche che l'attuale leadership di mercato di Sony l'ha vista "condurre" pratiche come l'aumento del prezzo della sua console "senza timore di perdere quote di mercato".

Microsoft ha anche preso atto delle recenti acquisizioni di società come Bungie e Haven Studios da parte di Sony e ha affermato che nel 2021 c'erano oltre 280 titoli esclusivi first e third party su PlayStation nel 2021, quasi cinque volte di più di Xbox.

"In breve, Sony non è vulnerabile a un'ipotetica strategia di preclusione e la decisione di rinvio si basa erroneamente su dichiarazioni egoistiche di Sony che esagerano in modo significativo l'importanza di Call of Duty per esso e trascurano di rendere conto della chiara capacità di Sony di rispondere in modo competitivo", ha detto Microsoft.

Infine, Microsoft ha dichiarato che se i giocatori dovessero scegliere di lasciare PlayStation per Xbox, sarebbe perché Xbox offre quella scelta aggiuntiva rispetto al suo concorrente. "Se un consumatore decidesse di passare da una piattaforma di gioco che non dia loro la possibilità di scegliere come pagare per i nuovi giochi (PlayStation) a una che lo fa (Xbox), allora questo è il tipo di comportamento di cambio del consumatore che il CMA dovrebbe considerare il miglioramento del benessere e anzi incoraggiare. Non è qualcosa che la CMA dovrebbe cercare di prevenire”.

Fonte: VGC e Wccftech