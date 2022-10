Alan Wake 2 previsto per il 2023 e lo spin-off di Control: Remedy condivide qualche aggiornamento

È disponibile l'ultimo rapporto finanziario di Remedy Entertainment. In esso, lo studio finlandese ha commentato lo stato di sviluppo attuale di Alan Wake 2.

Il sequel di Alan Wake è attualmente in piena produzione e uscirà nel 2023 come previsto. C'è ancora molto da fare, ma la squadra sta facendo progressi “su tutti i fronti”. I test degli utenti sono ancora in corso e il feedback è "incoraggiante". "Dopo aver visto i pezzi riunirsi, sono fiducioso che porteremo sul mercato un gioco eccellente", ha affermato l'amministratore delegato Tero Virtala.

C'è poi anche un aggiornamento per lo spin-off multiplayer pianificato di Control. Il focus qui è su un'esperienza di gioco cooperativa. “Il nostro team di sviluppo ha trovato modi intelligenti per sfruttare il mondo di Control e i progetti che garantiscono un'esperienza di gioco cooperativa che si adatta al mondo di gioco. Questi progetti sono attualmente in fase di prototipazione e il gameplay è divertente anche in questa fase iniziale".

Il prossimo ramo principale della serie Control non è ancora andato oltre la fase concettuale. Il team recentemente è stato ampliato con nuovi dipendenti. Per Remedy quindi si prospetta un futuro ricco di giochi.

Fonte: Wccftech