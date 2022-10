Amazon Fire TV Cube di terza generazione è disponibile da oggi in Italia

Da oggi, Fire TV Cube di terza generazione è disponibile su Amazon.it a 159,99 euro. Amazon lo aveva annunciato un paio di settimane fa insieme ad altri dispositivi. La nuova generazione di Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming più evoluto di sempre di casa Amazon, è il 20% più potente rispetto a quella precedente grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz con cui è possibile avviare e navigare rapidamente tra le app.

Il supporto Wi-Fi 6E incluso offre uno streaming fluido, mentre gli ingressi aggiuntivi permettono di collegare altri dispositivi e controllarli semplicemente con la voce per ottenere prestazioni eccellenti.

Con il nuovo Fire TV Cube è possibile controllare la TV semplicemente con la voce, dicendo ad esempio “Alexa, accendi la TV”, oppure “Alexa, apri Prime Video 1 ” per guardare i propri canali preferiti, accedere alle App, o alzare e abbassare il volume. Fire TV Cube è l’unico lettore multimediale per lo streaming Fire TV con un ingresso HDMI integrato per cui è possibile collegare un decoder via cavo compatibile, e controllare la TV con Alexa o con il telecomando vocale Alexa di Fire TV.

Inoltre, si può collegare anche la console di gioco. Fire TV Cube è il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto Wi-Fi 6E con tecnologia tri-band all’avanguardia che offre velocità più elevate, latenza minore e maggiore capacità di banda per uno streaming del tutto fluido. Fire TV Cube dispone anche di una porta USB aggiuntiva che consente di collegare facilmente le webcam compatibili per le videochiamate tramite Alexa Communications: basta dire “Alexa, chiama mamma” per entrare in contatto con la famiglia o gli amici dallo schermo più grande di casa.

Il dispositivo è progettato all’insegna della sostenibilità: il 30% della plastica impiegata proviene, infatti, da plastica riciclata post-consumo e il 100% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Inoltre, per ridurre il consumo di energia, entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in funzione.