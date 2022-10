Apple si adegua alle regole europee: gli iPhone avranno USB Type-C

È stato con una certa velocità che Greg Joswiak di Apple ha confermato che la sua azienda sarebbe passata a USB-C sull'iPhone. Infatti, durante un evento organizzato dal Wall Street Journal, il dirigente ha spiegato di aver rispettato la decisione dell'Unione Europea che impone ai produttori di offrire a tutti la stessa presa di ricarica.

Per Apple, Joswiak assicura: “Ovviamente dovremo adeguarci”. Abbastanza per dare spunto a indiscrezioni su un cellulare alimentato da cavi universali, che già si sussurrava dietro le quinte dalla preparazione dell'iPhone 12. Da allora il produttore non ha fatto nulla al riguardo, ma ha già aggiornato i suoi iPad e Mac di conseguenza.

In teoria, passando all'USB-C dell'iPhone, Apple potrebbe allo stesso tempo cogliere l'occasione per offrire un'alimentazione più rapida ai propri cellulari, adottando le tecnologie più comuni.

About last night... Apple confirms on stage to me that the iPhone will move to USB-C.



"We will have to comply [with the EU's law]... but it would have been better to not have a government be that prescriptive," said @gregjoz.

https://t.co/IkEY5Bkeo8