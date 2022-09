Apple sembra stia preparando ben tre visori AR/VR

All'inizio di quest'anno, diverse fonti avevano suggerito che Apple potrebbe introdurre il suo primo visore AR/VR all'inizio di quest'anno. Ma oggi, le possibilità che Apple sveli questo prodotto durante il keynote del 7 settembre sono molto basse.

Ad ogni modo, il visore Apple, che dovrebbe combinare realtà virtuale e realtà aumentata, è ancora in cantiere. Nella sua ultima newsletter, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha discusso dei futuri prodotti AR/VR di Apple. E secondo questo, tre prodotti sarebbero in preparazione. Attualmente, questi avrebbero i nomi in codice N301, N602 e N421.

Il primo headset, l'N301, sarebbe il prodotto che Apple presenterà nel 2023. Il secondo sarebbe il successore dell'N301 e potrebbe essere commercializzato a un prezzo leggermente più ragionevole. Per quanto riguarda l'N421, potrebbero essere visori che forniscono solo realtà aumentata, ma non realtà virtuale.

Come al solito, Apple non discute dei suoi futuri prodotti prima della presentazione ufficiale. In ogni caso, il lancio dei visori AR/VR da parte di Apple sarà un nuovo passo per l'azienda.

Fonte: Wccftech