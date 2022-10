Ark Survival Evolved su PlayStation Plus: Sony ha pagato $3,5 milioni per 5 settimane

Quanto costa offrire un gioco su un servizio in abbonamento come PS Plus o Xbox Game Pass? Non esiste una versione universale perché ogni licenza o il rapporto con ciascuna azienda può variare. Con il franchise Ark tuttavia possiamo avere un esempio di quanto il franchise sia stato valutato da PlayStation e Xbox.

Nonostante il fatto che questi tipi di accordi siano solitamente preparati in modo discreto e senza offrire ulteriori dettagli rispetto all'annuncio stesso, il 16 settembre 2022 Snail ha presentato un rapporto molto dettagliato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, rivelando quanto è costata l'inclusione di Ark: Survival Evolved sui servizi PlayStation e Xbox.

Sony ha pagato $ 3,5 milioni per rendere Ark: Survival Evolved disponibile sulla piattaforma PS4 e sul programma PS Plus per un periodo di 5 settimane. L'accordo è stato raggiunto alla fine dello scorso anno e il gioco è rimasto disponibile per il download per quasi tutto il mese di marzo 2022.

"Nel novembre 2021, la società ha stipulato un accordo con Sony Interactive Entertainment LLC ('Sony') per rendere disponibile Ark 1 sulla piattaforma PS4 e sul programma PS Plus per un periodo di 5 settimane in cambio di 3,5 milioni di dollari" si legge nel documento.

Quanto è costato invece portare il gioco su Xbox Game Pass? La risposta breve è che nei sei mesi in cui Ark: Ultimate Survivor Edition è stato disponibile su Game Pass, la stessa Snail Inc. ha riconosciuto nello stesso documento l'introito di 2,5 milioni di dollari relativo però ad una licenza perpetua. E per quanto riguarda Ark 2? Su Xbox Game Pass il gioco rimarrà a disposizione degli abbonati per 3 anni.

