Armored Core 6 è davvero il prossimo gioco di FromSoftware? Spunta un indizio sui 'mecha'

Sebbene lo sviluppo non sia stato ancora confermato ufficialmente da FromSoftware, non è un segreto che lo studio di successo dietro Elden Ring stia lavorando a un nuovo capitolo della saga di Armored Core.

All'inizio di quest'anno, un utente del forum ResetEra ha condiviso una serie di immagini di Armored Core 6 dopo aver preso parte a un sondaggio tra i consumatori condotto dallo studio. Dopo questo leak, sembra che i creatori di Dark Souls ed Elden Ring non nascondano più che il loro prossimo progetto sia un nuovo gioco della saga dei mecha, a giudicare dalla pubblicazione di una nuova offerta di lavoro.

L'utente Tech4Gamers ha scoperto questo annuncio pubblicato sul sito Web ufficiale di FromSoftware che evidenzia che lo studio è alla ricerca di un character designer in grado di creare un'ampia gamma di design relativi ai personaggi e ai mecha. Dal momento che Armored Core è l'unico franchise di FromSoftware noto a presentare mecha, supponiamo che l'azienda giapponese stia lavorando su Armored Core 6. Questa nuova offerta di lavoro sembra indicare che il videogioco è ancora in fase di sviluppo, sebbene non dia indizi su quando potrebbe essere annunciato.

Ricordiamo che per il momento FromSoftware non ha annunciato ufficialmente il progetto, pertanto non ci resta che attendere una dichiarazione.

Fonte: TheGamer