Il film di Duke Nukem con John Cena protagonista è in lavorazione

Non si può certo affermare che in ambito videoludico questi siano anni d'oro per il Duca e il personaggio, a meno di annunci assolutamente inaspettati, non dovrebbe invadere il mondo console e quello PC nel breve periodo. Un medium in cui l'IP potrebbe trovare spazio, tuttavia, è quello cinematografico.

Erano già circolati dei rumor al riguardo e ora CinemaBlend conferma le voci di corridoio degli scorsi mesi: un film di Duke Nukem è effettivamente in lavorazione e attualmente il protagonista dovrebbe essere interpretato dal wrestler e attore John Cena. CinemaBlend ha parlato del film con i producer Andrew Form e Brad Fuller (che recentemente si sono occupati dell'ottimo A Quiet Place) e i due hanno anche citato una fonte d'ispirazione indubbiamente particolare: Deadpool.

"Stiamo lavorando su Duke Nukem al momento. Ciò che è importante è il tono. Come azzecchi il tono nel modo in cui lo ha fatto Deadpool? Penso che sarà fondamentale riuscire in questo e se non saremo in grado di riuscirci allora non realizzeremo il film. Avere un protagonista misogino nel mondo di oggi è ancora più difficile. Come lo rendi divertente e adorabile mantenendolo comunque cazzuto? Queste sono le cose su cui ci stiamo impegnando e proveremo a dare vita a un'esperienza che spero sarà molto divertente. Questo è l'obiettivo principale".

Per quanto riguarda John Cena:

"Sì, stiamo lavorando su questa idea, è lui il protagonista. Non abbiamo ancora un copione quindi il suo ruolo è confermato solo attualmente ma se leggerà il copione e non ne sarà convinto sono sicuro che potrà comunque non partecipare al progetto. Ora come ora è lui la nostra scelta".

Cosa pensate di un film incentrato sull'universo di Duke Nukem con John Cena come protagonista?