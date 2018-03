CEO Nvidia: "GPU per i giocatori? Non siamo neanche lontanamente vicini a soddisfare la domanda del mercato"

Come vi abbiamo rivelato in più di un'occasione il mercato GPU non si trova in una situazione particolarmente vantaggiosa per i gamer a causa di poca disponibilità e prezzi più elevati del normale. Il problema risiederebbe soprattutto nell'incredibile impatto delle criptovalute e di coloro che utilizzano le schede video per il mining. In questa situazione la domanda sorge ormai inevitabile: i grandi produttori sono in grado di soddisfare la domanda del mercato?

Il CEO di Nvidia, Jen-Hsun Huang ha risposto in maniera diretta alla domanda di TechCrunch sottolineando con onestà come l'azienda non sia attualmente in grado di soddisfare la domanda dei gamer.

"Abbiamo esaurito molti dei nostri SKU high-end e quindi mantenere le schede video nel mercato gaming è una vera e propria sfida. Sono frustrato dal fatto che così tanti sviluppatori e giocatori in tutto il mondo non sono in grado di ottenere le proprie GeForce. Dobbiamo produrre molto di più. Tutta la catena di produzione sta lavorando molto duramente e tutti i nostri partner lavorano 24 ore al giorno.

"Dobbiamo avvicinarci alla domanda del mercato e ora come ora non siamo neanche lontanamente vicini a questo obiettivo quindi dobbiamo continuare a lavorare duramente. In un certo senso è un problema positivo da avere ma in ogni caso desidero poter dare più GPU nelle mani dei giocatori che vogliono giocare a PUBG".