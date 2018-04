Fortnite su mobile - prova

Ho Fortnite installato sul mio iPhone SE. Il gioco completo? Beh, quel che conta è che ci sia la modalità Battle Royale, quella che al momento sta facendo impazzire il mondo. E Funziona! Funziona sorprendentemente bene.

Da guardare risulta un po' più spartana e ci metterò un po' per prendere la dovuta confidenza con i controlli, ma sospetto fortemente che Fortnite possa conquistare i touchscreen proprio come ha conquistato ogni altra cosa.

Graficamente com'è? Sul mio SE il frame rate è abbastanza stabile e nonostante le texture siano molto meno dettagliate rispetto a quanto visto su PC, non ci sono dubbi che sia lo stesso gioco.

Il pop-up di elementi grafici non avviene più solo all'orizzonte. Quando passeggio per la fattoria dove normalmente vengo ucciso all'istante, i cespugli appaiono improvvisamente a media distanza. Ma non è un problema poi così grave.

Il feeling della versione mobile di Fortinte è lo stesso della versione console.

I controlli funzionano piuttosto bene e s'ispirano a quelli di altri sparatutto giocabili su touchscreen: il lato sinistro dello schermo presenta una levetta analogica virtuale (la si può premere o spingere verso l'esterno per correre) mentre la parte destra dello schermo è riservata alla mira e allo spostamento della visuale.

Ci sono pulsanti per saltare e accucciarsi sulla destra, e altri che appaiono in determinati contesti per abbassare l'arma. Si batte sullo schermo con il dito per sparare o colpire con l'ascia. Ci si abitua molto presto.

Si cambia arma premendo sullo slot corrispondente e c'è un tasto per entrare in modalità costruzione. Come per l'arsenale, basta selezionare l'oggetto desiderato da costruire semplicemente pigiandoci sopra.

Per quanto mi riguarda funziona tutto a meraviglia, anche se non sono molto abile con le costruzioni su PC, ragion per cui non so dire se chi di solito costruisce oggetti molto velocemente possa lavorare su mobile con la stessa prontezza.

Al di là dei controlli, è presente un numero sorprendente di piccoli accorgimenti che che migliorano il gameplay. Molti elementi sonori possono vantare ora una rappresentazione visiva, probabilmente perché può capitare con facilità di dover giocare col volume abbassato. Quando si è alla ricerca di un tesoro, per esempio, comparirà un'icona su schermo per avvisarci quando siamo nelle vicinanze. Tra le altre modifiche, ora il personaggio raccoglie le armi in automatico e per aprire una porta basta camminarci attraverso, senza premere alcun tasto.

Quindi sì, funziona. È davvero impressionante ed è la conferma che quando Epic riesce a trovare il proprio ritmo è un'impresa davvero ardua riuscire a competere con loro. Non sono sicuro di quanto giocherò effettivamente a Fortnite sul mio iPhone ma con buone probabilità non sono io il target a cui questa versione è indirizzata.

Sono andato a prendere mia figlia a scuola un paio di settimane fa, e durante il viaggio in autobus ho notato che tutti i ragazzini di una certa età sedevano fra di loro al piano superiore e giocavano a uno sparatutto online sui loro smartphone. Non so che gioco fosse, ma da quello che sono riuscito ad intravedere si trattava chiaramente di un clone di Fortnite, un titolo con cui i ragazzi ammazzavano il tempo sul bus in attesa di arrivare a casa e giocare a Fortnite su console.

E quello sparatutto sembrava divertente ma allo stesso ho avuto l'impressione che fosse piuttosto grezzo. In altre parole, sospetto che Epic abbia tra le mani un altro grande successo.

Al momento è possibile accedere a Fortnite per iOS solamente su invito ma il titolo sarà presto disponibile per tutti.