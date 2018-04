Divinity: Original Sin 2 è in arrivo su PS4 e Xbox One nel mese di agosto

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che Divinity: Original Sin 2, l'apprezzato gioco di ruolo (GDR) di Larian Studios nominato ai BAFTA, sarà disponibile da agosto 2018 per Xbox One e PlayStation 4. Dopo l'ottimo successo riscosso dal gioco nel 2017 e il più alto punteggio ottenuto su Metacritic per il formato PC, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Europe, in collaborazione con Larian Studios, porteranno Divinity: Original Sin 2 ai giocatori console, consentendogli di vivere un'avventura coinvolgente e interattiva in uno degli scenari GDR più profondi mai creati.

Divinity: Original Sin 2 offre ai giocatori la libertà di un GDR sandbox, incoraggiando l'improvvisazione e la sperimentazione, con regole fatte per essere infrante piuttosto che seguite. Il gioco è ambientato nel mondo di Rivellon, in cui i giocatori potranno andare ovunque, parlare con chiunque (vivi, morti o non-umani) e interagire completamente con lo scenario come in nessun altro GDR.

Il gioco include sei personaggi iniziali unici, ognuno dotato di una propria storia, personalità e trama: Red Prince, un'arrogante ma eroico uomo lucertola; Sebille, un'elfa assassina; Lohse, una musicista posseduta; Ifan ben-Mezd, un ex soldato diventato mercenario; Beast, un nano diventato pirata e ribelle, e Fane, un membro dei non-morti della perduta razza degli Eternal. Per la prima volta gli utenti console potranno immergersi nel mondo di Divinity: Original Sin 2 grazie a un'interfaccia ottimizzata nelle modalità per quattro giocatori in cooperativa online e due giocatori in cooperativa a schermo condiviso. Ulteriori aggiornamenti con contenuti e caratteristiche aggiuntive saranno annunciati nelle prossime settimane e nei mesi che porteranno al lancio del gioco.

"Per noi è un'incredibile opportunità per lavorare con Larian Studios, che ha già mostrato tutta la sua abilità e talento nei giochi precedenti", ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente Marketing & Digital di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. "Siamo davvero felici di portare questo titolo straordinario nella nostra line-up, offrendo nuove ed epiche avventure agli utenti console, grazie a uno dei GDR più profondi mai creati."

"Per noi era davvero importante che Divinity: Original Sin 2 venisse distribuito da un team con una grande esperienza nel portare i GDR a un pubblico più ampio", ha dichiarato Swen Vincke, fondatore e CEO di Larian Studios. "Con Dark Souls e The Witcher, BANDAI NAMCO Entertainment ha dimostrato di saperlo fare e perciò sono davvero felice di avere il loro supporto."

Lo sviluppo di Divinity: Original Sin 2 è iniziato con una straordinaria campagna Kickstarter nell'agosto 2016, che ha raccolto più di 2 milioni di dollari, grazie a oltre 40.000 sostenitori. Le versioni Xbox One e PlayStation 4 di Divinity: Original Sin 2 saranno disponibili da agosto 2018 sia in formato fisico che digitale.