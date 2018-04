Nonostante i tantissimi rinvii Below è vivo, vegeto e molto ispirato nel nuovo video gameplay

Per il mondo dei videogiochi 5 anni sono parecchi, quasi un'intera era, un'intera generazione. Per quanto possa essere ambizioso 5 anni sono un'eternità per un progetto indie, un lasso di tempo che dopo parecchi rinvii fa inevitabilmente pensare al rischio vaporware. Questo è ciò che molti fan di Below devono aver pensato in più di un'occasione.

Per chi non lo conoscesse, Below è un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile davvero ispirato. Il progetto di Capypara Games rientra proprio nella categoria di indie estremamente ispirati che catturano parecchi giocatori sin da una prima occhiata. Nonostante i continui ritardi dall'annuncio avvenuto nel 2013 il gioco sembra essere in ottima forma e a confermarlo ci pensa un lungo video gameplay condiviso da IGN.

Ecco 25 minuti di gameplay della versione Xbox One X (che gira a 4K e 60 fps) direttamente dal PAX East 2018.

Below è atteso su PC e Xbox One, sembra avere tutte le carte in regola per fare centro ma non ha ancora una data di uscita. Gli sviluppatori hanno confermato che a meno di ulteriori problemi, o cambiamenti nella pianificazione, il lancio dovrebbe finalmente avvenire nel corso di questo 2018. Non ci resta che incrociare le dita e attendere speranzosi.

Cosa pensate dell'action-adventure roguelike realizzato da Capybara?