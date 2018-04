Celebrazioni, eSport e cosplay: ecco le date e il programma della Blizzcon 2018

Blizzard ha appena annunciato le date e il programma della Blizzcon 2018, la manifestazione dedicata ai videogiochi del publisher che come di consueto avrà come protagonisti gli eSport. La Blizzcon di quest'anno si terrà nell'ormai tradizionale sede dell'Anaheim Convention Center il 2 e il 3 novembre 2018. Nella settimana di apertura della manifestazione, dal 25 al 29 ottobre, si terranno invece tantissime competizioni eSport dei videogiochi più famosi del publisher.

"La Blizzcon sarà l'occasione per i giocatori di tutto il mondo di incontrarsi e condividere le proprie passioni, approfondire la conoscenza dei giochi Blizzard direttamente con i loro creatori, tifare per le proprie stelle degli eSport preferite durante competizioni di livello mondiale e molto, molto altro", recita il comunicato diffuso da Blizzard.

"Lo show dello scorso anno ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito, riempiendo l'Anaheim Convention Center, mentre altri milioni di spettatori assistevano da casa grazie agli streaming in diretta gratuiti e al biglietto virtuale BlizzCon".

La settimana d'apertura dedicata agli eSport vedrà disputarsi i round iniziali delle StarCraft II World Championship Series Global Finals, delle Heroes of the Storm Global Championship Finals e delle World of Warcraft Arena World Championship Finals. Le competizioni culmineranno ad Anaheim il 2 e 3 novembre con l'incoronazione dei campioni di questi tornei, insieme a quelli dell'Overwatch World Cup e degli Hearthstone Global Games.

Per partecipare alla Blizzcon 2018 basterà acquistare il biglietto nelle date di giovedì 10 maggio e sabato 12 maggio, oppure si potrà godersi la manifestazione da casa acquistando il biglietto virtuale BlizzCon, che offre una copertura totale dell'evento in diretta streaming e una serie di contenuti bonus, tra cui gli oggetti di gioco della BlizzCon di quest'anno.

Giovedì 1 novembre si terrà inoltre una cena di beneficenza a favore di un organizzazione sanitaria pediatrica di Orange County, California, durante la quale i partecipanti potranno passare del tempo con gli sviluppatori, gli artisti e i rappresentanti della community Blizzard, supportando allo stesso tempo una buona causa.

I biglietti per la cena di beneficenza, in numero limitato, includono l'ingresso alla BlizzCon e saranno messi in vendita giovedì 17 maggio alle 4:00 CEST al costo di 750 dollari l'uno. Blizzard ovviamente donerà i ricavi dell'evento all'organizzazione.

Che ne pensate della Blizzcon 2018? Seguirete l'evento da casa o raggiungerete l'Anaheim Convention Center a novembre?