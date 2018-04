Octopath Traveler: più di 1.3 milioni di download per la demo

Square Enix ha confermato che, a fine gennaio, la demo di Octopath Traveler ha registrato un dato alquanto incoraggiante, riporta Nintendoeverything.

La demo del gioco è stata infatti scaricata più di 1.3 milioni di volte in tutto il mondo, annuncia la società.

La notizia è accompagnata dalla colonna sonora ufficiale del gioco: in Giappone, Square Enix rilascerà l'OST assieme al gioco il 13 luglio. Si tratta di oltre 80 tracce e comprende 4 CD.

Per chi non lo conoscesse, Octopath Traveler è un nuovo RPG di Square Enix, attualmente in lavorazione, che uscirà in esclusiva su Nintendo Switch.

Ogni personaggio ha un'azione viaggio che può usare per interagire in modo distinto con le persone che incontra. Per esempio, il milite Olberic può "sfidare" quasi chiunque a duello. Tramite questi duelli potrebbe smascherare un malfattore e consegnarlo alla giustizia oppure costringere qualcuno sul suo cammino ad allontanarsi. L'artista Primrose, invece, può approcciare altri personaggi e convincerli a seguirla. Grazie a questo potere, potrebbe rintracciare una persona scomparsa e riportarla a casa, o attirare i nemici in un'imboscata. In battaglia può persino chiedere aiuto a un personaggio che ha sedotto.

In questo gioco, le battaglie combinano elementi tradizionali a elementi tutti nuovi. Uno di questi elementi è la modalità Potenza, che ci permette di accumulare punti Potenza in ogni turno delle battaglie. Possiamo spendere questi punti per aumentare esponenzialmente la forza dei nostri attacchi e abilità o usarli per creare delle combo. Se proviamo a prendere di mira il punto debole di un nemico per sfondarne le difese, possiamo tempestalo di colpi per indebolirlo, oppure, se un nostro alleato è in pericolo, spenderli per curarlo. Individuare il momento giusto per usare la modalità Potenza è fondamentale per avere successo.

Questo sistema di combattimento lascia spazio alla strategia e all'abilità tattica e padroneggiarlo ci darà svariati vantaggi.

Siete interessati a questo titolo?