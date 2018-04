Alla scoperta del mondo di Conan Exiles in un nuovo video

"Da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme. La terra di Conan Exiles è un enorme mondo ostile dove solo i più forti sopravviveranno," recita la voce narrante di questo nuovissimo video che mostra il viaggio che i giocatori intraprenderanno mentre combattono per sopravvivere nell'open world del survival game di Funcom quando verrà lanciato l'8 Maggio.

Ecco il comunicato ufficiale e il video dedicato al mondo di gioco di Conan Exiles:

"Conan Exiles è un survival game che combina combattimenti brutali, potenti sistemi di costruzione e un'intensa battaglia tra giocatori, il tutto ambientato in un vasto open sandbox," ha dichiarato il Creative Director Joel Bylos. "Ma non è certamente un sandbox vuoto e abbiamo fatto di tutto per dare al mondo una storia e un senso di appartenenza. I giocatori incontreranno dei punti di interesse esplorando il mondo, incontrando personaggi con cui possono interagire, avventurandosi all'interno dei dungeon e svelando i segreti delle antiche civiltà. Conan Exiles si focalizza soprattutto sulla sopravvivenza e sulla costruzione del tuo mondo, ma anche sulla scoperta del mondo che abbiamo creato."

Conan Exiles ha avuto un Early Access per PC il 31 Gennaio 2018. Il gioco è un open world survival, ambientato nelle terre desolate e brutali di Conan il Barbaro. Stavolta il giocatore deve sopravvivere in un mondo selvaggio, costruire il suo regno e dominare i nemici con brutali combattimenti e guerre epiche. Inizi solo con le mani nude e forgi l'eredità del tuo clan, costruendo qualsiasi cosa, da una piccola casa a gigantesche fortezze e intere città. Combatti in guerra usando spade, archi, armi d'assedio e persino prendi il controllo degli avatar giganti degli dei e distruggi le città nemiche. Conan Exiles può essere giocato sia in modalità single player che in multiplayer online.