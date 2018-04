Il successore spirituale di Stick It To The Man, Flipping Death, ha una data d'uscita

Flipping Death è il nuovo titolo dello studio svedese Zoink, già autore dell'apprezzato Stick It To The Man, che da oggi ha una data d'uscita, fissata per l'agosto del 2018. Come riporta Eurogamer.net il gioco arriverà su PS4, Xbox One, PC e Switch, e ricorda molto la precedente fatica del team di sviluppo.

In Flipping Death seguiremo le vicende di Penny, un'anima appena arrivata nel mondo dei morti che dovrà svelare il mistero della sua dipartita. In qualche modo entreremo in possesso dei poteri del tristo mietitore, potendo nuovamente interagire col mondo dei vivi prendendo il controllo di oggetti inanimati per risolvere i tantissimi rompicapi offerti dal gioco.

Flipping Death sarà quindi disponibile ad agosto in digitale su tutte le piattaforme, mentre un'edizione fisica sarà pubblicata in esclusiva per PS4 e Switch da Rising Star Games. Che ne pensate del nuovo titolo di Zoink? Lo state aspettando?