La versione Switch di Fortnite potrebbe essere presentata all'E3 2018

Mentre l'attenzione della maggior parte dei giocatori di Fortnite è focalizzata sulla caduta delle meteore e sull'arrivo della Stagione 4, ecco spuntare in rete un'interessante indiscrezione che vorrebbe il famoso titolo di Epic in arrivo anche su Nintendo Switch, con presentazione in programma al Nintendo Spotlight: E3 2018.

Come riporta NintendoLife, il rumor proviene dall'utente Twitter LeakyPandy che, sotto il nome di Vandal_Leaks, ha già diffuso correttamente informazioni sulla presentazione del Nintendo Direct di marzo. Stando alle indiscrezioni sarebbe in programma una presentazione al prossimo E3 e, da quanto emerso, la famosa modalità Battle Royale non presenterà "alcuna differenza sostanziale" con le altre versioni e supporterà il cross-platform.

Il rumor afferma inoltre che Fortnite per Switch avrà anche la sua modalità Salva il Mondo, con funzionalità esclusive per la console ibrida. Su altre piattaforme, questa modalità consente a un massimo di quattro giocatori di fare squadra online, ma la versione Switch dovrebbe supportare il gioco locale tra quattro console.

Non finisce qui, secondo le indiscrezioni trapelate, per la modalità Salva il Mondo sono previsti contenuti esclusivi legati alle IP di Nintendo, come accaduto per Rocket League ad esempio.

Tuttavia, bisogna ricordare che siamo nel fumoso mondo dei rumor e LeakyPandy stesso invita i giocatori a prendere la notizia con la dovuta cautela.

Che ne pensate? L'E3 2018 è il palcoscenico adatto per presentare Fortnite per Nintendo Switch?