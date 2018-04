Wild West Online uscirà dall'Early Access il prossimo mese

612 Games ha annunciato tramite comunicato stampa nuove informazioni riguardanti il ​​suo ambizioso progetto Wild West Online.

Stando a quanto riportato da Dualshockers, secondo lo sviluppatore Wild West Online uscirà dall'Early Access e sarà lanciato (ufficialmente) sulla piattaforma di distribuzione digitale di Valve, Steam, il 10 maggio. Grazie al suo tempo in Early Access, 612 Games è stato in grado di implementare il feedback della comunità in Wild West Online, ampliando le sue funzionalità e il gameplay per assicurarsi di aver creato un'esperienza western avvincente prima dell'uscita.

Oltre a una data di lancio ufficiale, lo sviluppatore ha annunciato anche l'aggiunta di una serie di nuove funzionalità a Wild West Online. Come ad esempio gli eventi PvP pubblici che accadono casualmente in tutto il mondo, i giocatori che decidono di partecipare a questi eventi saranno premiati con oggetti redditizi. Inoltre, sono previste nuove attività come l'estrazione e l'agricoltura, nonché un aumento delle missioni PvE.

I giocatori che acquisteranno ora Wild West Online avranno diritto a dei bonus di tipo cosmetico, per personalizzare il proprio avatar o le pistole e si assicureranno l'accesso al gioco con 48 ore di anticipo.

Per quelli di voi che non lo sanno, Wild West Online è un MMO open-world, in passato scambiato per Red Dead Redemption, in cui i giocatori sono liberi di esplorare il (virtuale) selvaggio West e scegliere tra essere uno sceriffo o un fuorilegge. Anche se c'è la possibilità di essere un mix dei due (la libertà di scegliere il proprio percorso è essenzialmente senza limiti).

Qui di seguito è possibile vedere il nuovo trailer:

Che ne pensate di Wild West Online? Gli darete una possibilità?