Light Fall: il platformer 2D si mostra nel trailer di lancio

Pochi giorni fa, è stato rilasciato Light Fall e, per festeggiare l'avvenimento, Nintendo ha condiviso un trailer di lancio che mostra il platform 2D in azione.

Come segnala Dualshockers, Light Fall è la storia di un ragazzo di Numbra, una terra dove l'oscurità vince sulla luce. Con l'aiuto di uno strambo compagno, il gufo di nome Stryx, il ragazzo cerca un modo per salvare la gente di questa terra dimenticata. Ancora più importante, avrete il controllo dello Shadow Core, una scatola magica che può essere evocata a vostro comando e vi aiuterà nelle fase di platforming, come si vede nel trailer qui sotto.

Inoltre, è disponibile una modalità Speedrun complementare. I giocatori possono rivisitare Numbra e correre attraverso i livelli il più rapidamente possibile, per poi condividere i loro tempi più veloci online e competere con i giocatori di tutto il mondo.

Light Fall è attualmente disponibile per Nintendo Switch e PC.