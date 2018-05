Monument Valley è disponibile gratuitamente su Google Play Store per un periodo limitato

Da ora potete fare vostro uno dei migliori giochi per mobile mai realizzati senza spendere un centesimo. Monument Valley è completamente gratuito su Google Play Store per una settimana.

Come riporta Androidauthority, l'apprezzato puzzle isometrico di Ustwo, recensito sulle nostre pagine, racconta la misteriosa fiaba della principessa Ida, intrappolata in un mondo fatto di percorsi e strutture in apparenza impossibili da superare, ma dove in realtà niente (o quasi) è come sembra. Oltre a controllare il movimento di Ida con semplici tocchi, dovrete anche decifrare illusioni ottiche sempre più complesse e manipolare l'architettura per creare un percorso per la protagonista.

Rilasciato nel 2014, Monument Valley ha vinto innumerevoli premi e si è guadagnato una meritata reputazione come uno dei migliori giochi che potete giocare su uno smartphone.

Un sequel altrettanto eccellente, Monument Valley 2, è arrivato su Play Store l'anno scorso.

L'espansione Forgotten Shores del gioco non è inclusa come parte della promozione, ma per $ 1,99 vale sicuramente la pena farla vostra.