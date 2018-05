Fortnite è protagonista della finale di Europa League, davanti a milioni di tifosi

Fortnite vive un successo planetario, riuscendo a coinvolgere le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport come mai nessun videogioco era riuscito a fare. Uno dei calciatori più famosi che ha preso l'abitudine di festeggiare i gol con le emote del Battle Royale di Epic Games è Antoine Griezmann, punta dell'Atletico Madrid e della nazionale francese, che nella serata di ieri è tornato ancora una volta ad esibirsi.

Questa volta però il palcoscenico era di quelli davvero importanti, la finale di Europa League tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid che si è tenuta ieri a Lione e che ha visto trionfare proprio la formazione spagnola. Griezmann si è reso protagonista del match con una doppietta, festeggiando entrambi i gol con l'ormai celebre ballo Take the L, tratto proprio da Fortnite.

Round of 32 ⚽️

Round of 16 ⚽️

Quarter finals ⚽️

Semi finals ⚽️

Final ⚽️



Antoine Griezmann has scored in every knockout round in this year's Europa League 🙌 pic.twitter.com/otHXdg5NTF