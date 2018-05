Total War Warhammer II: il nuovo DLC si focalizza su Alarielle e Hellebron

Oggi Creative Assembly ha annunciato "The Queen and the Crone", il nuovo DLC per Total War: Warhammer II.

come riporta Dualshockers questo DLC sarà perfettamente integrato nelle campagne Vortex e Mortal Empires ed introdurrà nuove unità, nuove meccaniche di gioco, oggetti magici e alberi delle abilità, tutti incentrati intorno a Queen Alarielle the Radiant e Crone Hellebron.

Oltre a questo ci sarà anche un DLC gratuito che introdurrà un terzo Lord leggendario, Alith Anar di Nagarythe. Ecco uno stralcio del comunicato stampa riguardo la storia del DLC:

"In tutte le terre di Avelorn, la presenza stessa di Everqueen Alarielle porta grande gioia e tranquillità ai paradisi degli Elfi. Eppure, attraverso il Grande Oceano nelle oscure terre di Naggaroth, si muove qualcosa di malvagio. La Hag-Queen, Crone Hellebron, in una tempesta di rabbia e gelosia, conduce un esercito omicida di Elfi Oscuri, per estinguere ogni bellezza dal mondo. Solo in questo momento di grave pericolo Alarielle entrerà sul campo di battaglia, perché solo lei può sconfiggere questa oscurità e difendere Ulthuan dalle depredazioni malvagie."

