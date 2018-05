One Piece Grand Cruise mette piede su PlayStation VR

Ben dieci mesi dopo l'annuncio da parte di Shonen Jump, ci potremo finalmente imbarcare per il nostro viaggio lungo i sette mari.

One Piece Grand Cruise č infatti arrivato per PlayStation VR, il gioco infatti č un'esclusiva PlayStation e ci permetterā di immergerci nel mondo di One Piece visore alla mano. Potremo imbarcarci sulla famigerata Thousand Sunny e interagire con l'equipaggio e tutti i personaggi come Rufy, Zoro, Nami e Sanji, per citarne alcuni.

Spetterā a noi armare i cannoni e scovare le navi nemiche, o peggio ancora, un Kraken che colto da un'improvvisa voglia di giocare con la Thousand Sonny si avvicina per sferrare un'attacco.

Il titolo č al momento disponibile tramite digital download nelle americhe al prezzo di 9.99 USD, riporta VRfocus. Cosa ne pensate di questo titolo?