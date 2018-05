Overwatch: il director ripone molte speranze nel cross-platform

Il director di Overwatch Jeff Kaplan ha ammesso che avrebbe voluto vedere più opportunità per il cross-platform per unire i giocatori.

Come riporta PC Gamer, nel 2016 (quando il Overwatch è stato pubblicato) il team di sviluppo ha affermato che avrebbero tenuto a mente la possibilità del cross-platform, ma all'epoca sono stati frenati dal problema di unire utenti controller con la controparte mouse\tastiera.

Durante un'intervista con wccftech, Kaplan ha ammesso che il cross-platform ha avuto un impatto enorme nel settore del gaming:

"Fortnite e PUBG di recente hanno avuto un impatto immenso nel mondo del gaming offrendo esperienze cross-platform che si spandono su console, PC e mobile. Le esperienze cross-platform, specialmente nei giochi con forti aspetti social o sistemi di progressione persistenti, sono molto eccitanti."

"Spero di vedere le piattaforme aprirsi di più e accogliere il modo di giocare preferito dai giocatori. La tecnologia e il desiderio in tal senso esistono. Credo che tutti trarrebbero vantaggio nel poter far giocare assieme tutti i giocatori. Quindi spero assolutamente in maggiori opportunità per il cross-platform"

Siete d'accordo con le parole di Jeff Kaplan?