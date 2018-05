Tom Clancy's Rainbow Six: Team Liquid conquista la finale della stagione 7

Ubisoft annuncia che la finale della Stagione 7 della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League è stata vinta da Team Liquid.

Guidata da un incredibile André "Nesk" Oliveira, la squadra brasiliana ha battuto gli attuali campioni del mondo, i PENTA Sports, in una finalissima davvero epica. Svoltasi all'Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino, la finale della Stagione 7 ha riunito le otto migliori squadre al mondo, due per ognuna delle quattro regioni della Pro League: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord.

Durante la finale della Stagione 7 sono state annunciate alcune importanti rivelazioni per il futuro della scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, relative all'imminente Stagione 8 della Pro League e il Six Major Paris.

Il Six Major Paris, la prima edizione del nuovo evento Major annuale oltre al Six Invitational e il prossimo evento LAN per la scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, si terrà dal 13 al 19 agosto a Parigi. Il formato di qualificazione per l'evento è stato annunciato e sarà lo stesso per tutti i prossimi Six Major, con sedici squadre qualificate in base a:

Con il formato di qualificazione del Six Major annunciato, ora conosciamo le prime otto squadre qualificate per il Six Major Paris:

Dopo un'intensa fase di qualificazione, otto delle sedici squadre qualificate passeranno alla finale del Six Major Paris, che si terrà al Paris Expo - Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto. A Parigi, le squadre competeranno per un montepremi di 350.000$, che porterà il montepremi totale e ufficiale per tutti i tornei dell'annata 2018-2019 alla cifra record di 1.400.000$.

Dopo essere iniziata a marzo 2018, la Stagione 7 ha lanciato il terzo anno della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League. È stata una stagione di transizione, l'ultima con il vecchio formato trimestrale che ha di fatto preparato il terreno al nuovo formato della Pro League, annunciato a gennaio. Ora ogni anno sarà suddiviso in due stagioni della Pro League di sei mesi. Un formato che inizierà con la Stagione 8 il prossimo mese. Ulteriori dettagli sul formato della Pro League per il biennio 2018-2020 sono disponibili qui.

Per maggiori informazioni sulla Tom Clancy's Rainbow Six Pro League, visita rainbow6.com e segui al pagina twitter.