Il director di Hellblade vorrebbe realizzare un gioco usando AI e machine learning

Hellblade: Senua's Sacrifice può essere considerato una produzione ibrida a metà tra il videogioco indie e quello tripla A, con Ninja Theory che ha dovuto soddisfare delle aspettative molto alte a fronte di un budget consistente, ma sempre limitato.

Il director del gioco, Tameem Antoniades, ha recentemente concesso un'intervista a PCGamesN nella quale ha parlato dell'utilizzo di AI e di machine learning nello sviluppo di videogiochi, ammettendo di essere molto interessato a questo approccio.

"Sono interessato nelle intelligenze artificiali, perché finalmente stiamo facendo dei passi avanti. Questa tecnologia è stata tenuta in congelatore per 30 o 40 anni con davvero pochi progressi, mentre al momento stiamo ottenendo buoni risultati. Risultati che fanno aprire gli occhi. Penso che mi piacerebbe esplorare fin dove l'AI possa costruire un'esperienza", ha dichiarato Antoniades.

Il director prosegue. "Su un livello prettamente pratico, quello che puoi fare con il machine learning e con il deep learning è sbalorditivo. Credo che ci siano le potenzialità per aumentare massivamente la produttività e la qualità, ma dobbiamo capire come fare. L'idea di utilizzare piccoli team per creare cose davvero epiche diventa più flessibile con l'AI."

Certo, Antoniades è convinto che l'utilizzo di AI non possa riguardare l'aspetto più creativo dello sviluppo dei videogiochi, ma piuttosto che possa aiutare il team nel realizzare in maniera più efficiente i tantissimi asset che compongono un mondo di gioco, specialmente i più vasti.

"Piuttosto che un'intelligenza senziente, considero l'AI un prezioso tool che aumenti la produttività. Non sto parlando neanche di avere AI super intelligenti che possano batterti, perché non sarebbe divertente. Ti batterebbero ogni singola volta."

Che ne pensate delle parole del director? Secondo voi queste tecnologie aiuterebbero a rendere più snello lo sviluppo di videogiochi?