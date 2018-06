SEGA e Atlus annunciano la Line-Up dell'E3

SEGA e ATLUS hanno annunciato oggi la loro line-up e le attività sullo show floor per l'E3 2018, che includerà una grande varietà di titoli nello stand in West Hall.

Dai un'occhiata a Total War: THREE KINGDOMS, il prossimo titolo della storica serie strategica Total War, in un insieme di video di gameplay presentati da Creative Assembly durante lo show.

Ispirato alla bellezza e allo stile artistico dell'antica Cina, Total War: THREE KINGDOMS dà vita agli eroi di questo affascinante periodo mentre combattono per unire la Cina sotto un unico stendardo.

Giocabili sullo Show Floor:

SEGA presenterà una line-up giocabile allo show di quest'anno, con molti titoli importanti che avranno le loro prime demo occidentali in vista delle prossime uscite mondiali, tra cui una coppia di nuovi titoli ATLUS che verranno annunciati il 7 giugno. Farà parte della line-up il gioco tattico/strategico in stile acquerello, Valkyria Chronicles™ 4. Visita il nostro booth e segui la Squadra E della Federazione nella sua lotta contro l'Impero! Affrontera' tempeste di neve, ondate di soldati imperiali e i poteri divini della Valkyria - saranno incluse mappe molto grandi, mai viste finora - ed i partecipanti dell'E3 potranno sperimentare la fase iniziale del gioco.

È passato un intero anno da quando Kazuma Kiryu si è congedato dal mondo della Yakuza durante gli eventi di Yakuza™ Kiwami, ma tornerà al top della forma con Yakuza™ Kiwami 2 quando SEGA presenterà con orgoglio una delle storie più amate della storia del franchise, rimasterizzata in Full HD in Dragon Engine per PlayStation®4. Con il ritorno dei mini giochi come Cabaret, un creatore di clan rinnovato e l'uscita arcade originale di Virtual-On™, Kazuma Kiryu avrà molte attività per il tempo libero quando affronterà il suo feroce rivale, il Dragone di Kansai, Ryuji Goda.

Con una demo giocabile nello show floor c'è ancheShining Resonance™ Refrain, che segna il ritorno della serie Shining in Occidente dopo un decennio. Questa demo sarà disponibile per tutti, a casa, quando le porte del tempo si apriranno! L'uscita occidentale dell'originale Shining Resonance, in precedenza esclusiva giapponese, Shining Resonance Refrain è un RPG d'azione con personaggi disegnati dal leggendario Tony Taka e includerà tutti i DLC e una nuovissima "Modalità Refrain", che sbloccherà molti personaggi.

Il Porcospino Blu sta arrivando all'E3 con contenuti mai visti finora, tratti dall'esperienza di gioco multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing™. Creato in collaborazione con il pluripremiato studio Sumo Digital, Team Sonic Racing combina i migliori elementi del genere arcade e frenetiche competizioni, con personaggi e ambienti nostalgici provenienti da tutto l'universo di Sonic. I partecipanti all'E3 saranno i primi a salire sul sedile del pilota per giocare nei panni di Sonic, Shadow, Tails e altri personaggi preferiti dai fan in esilaranti modalità di gioco single e multiplayer. E non dimenticarti di dare un'occhiata alla PUMA X SEGA RS-0, scarpa super-chic in edizione limitata, nata dalla collaborazione tra Sonic e il Dr. Eggman, che sarà esposta durante lo show!

"Con ATLUS ™ che si avvicina al suo quinto anniversario come parte della famiglia SEGA, siamo lieti di avere finalmente uno stand unico in uno degli eventi gaming più importanti dell'anno", ha affermato John Clark, Executive Vice President presso SEGA Europe. "Siamo molto entusiasti di mostrare il primo titolo storico romanzato della serie Total War, assieme a Team Sonic Racing, nello stesso stand di alcune delle versioni occidentali più attese di titoli giapponesi. Tutti troveranno qualcosa di affine ai propri gusti nello stand SEGA/ATLUS di quest'anno."

"Durante lo scorso anno, abbiamo visto una forte risposta da parte dei fan alle principali versioni occidentali della serie Yakuza e abbiamo ascoltato le loro voci per ulteriori giochi di Valkyria Chronicles. Come parte della ricchezza di IP di SEGA, è nostro piacere portare Yakuza Kiwami 2 e Valkyria Chronicles 4 ai fan dello show ", ha dichiarato Naoto Hiraoka, Presidente e CEO presso Atlus USA, Inc. e Senior Vice President of Publishing presso SEGA of America, Inc. "Questo E3 rappresenta anche un momento importante per ATLUS che si avvicina al quinto anno con SEGA, e come parte di tutto ciò, avremo qualcosa da annunciare molto presto per il mercato occidentale."

Streaming, Giveaways e un nuovo trailer di Catherine: Full Body

Non preoccuparti se non potrai partecipare allo show, perché porteremo lo show da te! Durante l'E3 continueranno i nostri stream su Twitch, YouTube e Facebook, con contenuti esclusivi e interviste ai produttori della nostra variegata line-up. Per i presenti, ci saranno molte altre sorprese allo stand con una gentile concessione di alcuni omaggi a tema SEGA e ATLUS, inclusi quelli relativi ai titoli Team Sonic Racing, Yakuza Kiwami 2 e Valkyria Chronicles 4. Seguici sui nostri canali durante l'E3 per maggiori dettagli sugli stream e sui giveaway.

Infine, ne è passato di tempo, ma finalmente ATLUS presenterà alcune nuove sequenze di Catherine: Full Body in un nuovo trailer che verrà mostrato sullo showfloor. Un puzzle action/adventure, romantico, seducente e maturo dai creatori della serie Persona. Catherine Full Body includerà un nuovo interesse amoroso, "Rin", con una trama distinta per il personaggio e ulteriori contenuti puzzle. La vita amorosa di Vincent non è mai stata così complicata e drammatica!