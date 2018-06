Activision ci invita all'E3 per scoprire

Activision, una consociata interamente controllata di Activision Blizzard, ha svelato oggi il suo palinsesto per l'Electronic Entertainment Expo (E3) 2018, che si terrà dal 12 al 14 giugno presso il Convention Center di Los Angeles. Presso lo stand Activision (#1001), situato nella South Hall, il pubblico potrà provare per la prima volta titoli di successo come Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: I Rinnegati e Spyro Reignited Trilogy. Ai fan, inoltre, consigliamo di rimanere sintonizzati per scoprire ulteriori annunci Activision, tra cui le novità della trilogia di Crash Bandicoot N. Sane, in arrivo la prossima settimana.

"All'E3 2018 Activision punta a dare ai fan quello che vogliono, ovvero gli hands-on dei loro franchise più amati", ha dichiarato Tim Ellis, CMO di Activision. "Call of Duty: Black Ops 4 offre combattimenti crudi, realistici e totali in una esperienza multiplayer incredibilmente intensa in cui i giocatori possono "saltare" direttamente all'interno del gioco; Destiny 2: I Rinnegati invita i giocatori a sperimentare il ritmo frenetico della nuovissima modalità 4v4, Azzardo; la trilogia di Spyro Reignited offre ai fan il primo hands-on del gameplay con un'esperienza totalmente rimasterizzata; e abbiamo ancora altre notizie entusiasmanti da annunciare!"

Subito dopo il reveal più visto nella storia di Call of Duty, Black Ops 4, il titolo che offre ai giocatori più modi di divertirsi con i propri amici di qualsiasi altro Call of Duty, arriva all'E3 per regalare ai fan una nuova esperienza hands-on con la modalità Multiplayer del gioco, che comprende una nuova mappa, e il cui debutto è previsto proprio durante l'evento. Black Ops 4 offre combattimenti a terra, oltre a nuovi livelli di personalizzazione, un gameplay tattico, e una varietà di nuove armi, mappe e modalità per la migliore esperienza Multiplayer di Black Ops.

Il gioco include il ritorno dell'iconico sistema Pick 10, insieme a una serie di innovazioni nel controlli delle armi, nel flusso di combattimento, nella rigenerazione della salute e nel movimento del giocatore. Black Ops 4 offre un mix di Specialisti nuovi e già noti, ognuno con le proprie armi, armature e stili di gioco unici. I giocatori saranno potenti quando agiranno da soli, ma devastanti quando saranno insieme come una squadra al lavoro. I partecipanti alla fiera sono invitati a giocare alla modalità multiplayer di Black Ops 4 su PlayStation 4 e PC allo stand di Activision (#1001 - South Hall) e su PlayStation 4 allo stand PlayStation (#4322 - West Hall).

In seguito al reveal di Destiny 2: I Rinnegati, avvenuto all'inizio di questa settimana, Bungie, High Moon Studios e Activision presenteranno una nuova modalità per il franchise, chiamata Azzardo. Azzardo è una modalità ibrida 4v4 che unisce esperienze PvE e PvP in una battaglia epica. Una inedita modalità di gioco per tutti i tipi di giocatori - sia per chi ama la sfida competitiva del gameplay PvP, sia per chi preferisce gli elementi collaborativi e imprevedibili del PvE, perfettamente integrati. Inoltre, il franchise debutterà con tre delle nuovissime Super, la massima espressione di potenza nel gioco. I partecipanti alla fiera sono invitati a giocare ad Azzardo, la nuova modalità di Destiny 2: I Rinnegati su PlayStation 4, presso gli stand Activision (#1001 - South Hall) e PlayStation (4322 - West Hall).

Quest'anno all'E3 i fan avranno un po' di tempo per scoprire i livelli giocabili di Spyro Reignited Trilogy. Sarà all'E3, infatti, che gli appassionati di Spyro potranno provare per la prima volta la Spyro Reignited Trilogy, planando da nuove vette, scatenando attacchi sputafuoco ed esplorando le suggestive ambientazioni di gioco tutte in grafica in alta definizione! I fan potranno rivivere alcune delle loro esperienze preferite dello Spyro di 20 anni fa in questa speciale trilogia rimasterizzata che presenta ambienti migliorati, controlli aggiornati, illuminazione nuova di zecca e filmati ricostruiti, tutti rigorosamente fedeli agli originali. Rimanete sintonizzati per scoprire gli altri annunci di Activision, incluse le notizie sulla trilogia di Crash Bandicoot N. Sane.

Il palinsesto di Activision's all'E3 include:

Call of Duty: Black Ops 4 - La serie più giocata nella storia di Call of Duty, diventata un fenomeno sociale in tutto il mondo, ritorna il 12 ottobre con il lancio di Call of Duty: Black Ops 4, un'esperienza di combattimento cruda, realistica e totale. Black Ops 4 solleva l'asticella per la modalità Multiplayer, con un gameplay più tattico e maggiore importanza nella la scelta del tipo di gioco, assieme alla più grande offerta Zombie, grazie a tre esperienze complete al lancio, e Blackout, dove l'universo Black Ops viene alla luce in un'esperienza di combattimento "battle royale" imponente, con personaggi iconici e location di tutti e quattro i Black Ops, il tutto in un'offerta unica nel suo genere, inconfondibilmente Black Ops. Pubblicato da Activision e sviluppato dal pluripremiato studio Treyarch, Call of Duty: Black Ops 4 trasforma il celebre universo giocato da centinaia di milioni di fan con la più ampia esperienza di gameplay mai creata nella serie. Call of Duty: Black Ops 4 è pubblicato da Activision e sviluppato da Treyarch, con un ulteriore supporto allo sviluppo da parte di Raven Software, mentre lo sviluppo della versione Pc è stato affidato a Beenox. Il lancio del gioco è previsto per il 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. I fan possono già preordinarlo e accedere alla Beta Privata* di Call of Duty: Black Ops 4. Black Ops 4 per PC offre un'esperienza completamente ottimizzata che, per la prima volta nella storia di Call of Duty, sarà disponibile esclusivamente su Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard Entertainment.

Destiny 2: I Rinnegati - Dopo anni di conflitto, ciò che resta dell'Atollo è ormai caduto nell'illegalità. I giocatori indagano sui recenti disordini e esplorano nuove regioni, risvegliano poteri inediti e ottengono potenti armi. Al fine di offrire una esperienza di partita profonda e gratificante Destiny 2: I Rinnegati presenta la destinazione La Città Sognante. Un luogo pieno di segreti da scoprire "boss" da sconfiggere, questa destinazione ospita inoltre il nuovissimo raid ed è il primo spazio progettato da zero per supportare i contenuti di endgame. Disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2, insieme al lancio de I Rinnegati arrivano attesi aggiornamenti e ritornano alcune tra le funzionalità più apprezzate, come il nuovo sistema di slot per le armi, una nuova versione di Perk casuali e miglioramenti al sistema di mods. Destiny 2: I Rinnegatisarà disponibile per il download su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, incluso Xbox One X, e PC. La versione PC dell'espansione sarà disponibile solo su Battle.net, la piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment.

Spyro Reignited Trilogy - Il lancio di Spyro Reignited Trilogy è previsto per il prossimo 21 settembre ed è già possibile preordinarla su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e la famiglia di dispositivi Xbox One, incluso Xbox One X, al prezzo consigliato al pubblico di € 39.99. Spyro Reignited Trilogy include l'edizione rimasterizzata dei tre titoli originali di Spyro che hanno dato il via al fenomeno: Spyro ™ the Dragon, Spyro ™ 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon.

Rinnovata completamente dallo studio Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy presenta il gameplay divertente e dal sapore nostalgico che tutti ricordiamo, con più di 100 livelli e tutta la squadra di Spyro, formata da spaventosi draghi e altri svitati (tra cui Sparx the Dragonfly, Hunter, Sheila, Agent 9! e Sgt. Byrd) e molti altri.