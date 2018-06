Ecco i trailer di Stormland ed Echo Combat

Siamo lieti di condividere con voi i trailer di due nuovi titoli per Oculus: Stormland, il nuovo gioco prodotto da Insomniac, ed Echo Combat, il nuovo gioco prodotto da Ready At Dawn.

STORMLAND

Presentato da Insomniac Games e Oculus Studios, Stormland Ŕ un gioco di azione-avventura che porta in VR l'esplorazione Open World in prima persona. Il giocatore sarÓ un giardiniere androide su un pianeta alieno lussureggiante, ma "La Tempesta" manderÓ in frantumi il suo corpo. DovrÓ quindi attraversare paesaggi fantastici e sempre diversi, per potenziarsi e salvare i suoi amici. EsplorerÓ un mondo aperto arrampicandosi su scogliere, scivolando attraverso voragini e volando a tutta velocitÓ. PotrÓ utilizzare esplosivi, sfruttare l'elettricitÓ e maneggiare armi di fortuna per superare sentinelle di titanio e guardiani monolitici. Si potrÓ giocare in modalitÓ single-player o esplorare antiche rovine con gli amici.

ECHO COMBAT

Echo Combat Ŕ un gioco cooperativo zero-g FPS, nato dai creatori di Echo Arena e Lone Echo. Si tratta dell'ultima release della pluripremiata linea Echo Games.

Il giocatore vestirÓ i panni di un robot militare del futuro in uno sparatutto spaziale in prima persona ambientato nello spazio aperto. Progettato seguendo i meccanismi di Lone Echo ed Echo Arena, Echo Combat offre un'esperienza di combattimento avvincente, innovativa e competitiva senza precedenti.