E3 2018: Unravel Two è ufficiale ed è già disponibile ora!

Nonostante qualche piccolissimo singhiozzo nella presentazione ecco l'annuncio a sorpresa che sicuramente sarà molto gradito per molti giocatori che avevano amato il primissimo capitolo: Unravel Two.

Ci saranno sempre due personaggi sullo schermo che lavorano insieme per superare le sfide che ci saranno di fronte al giocatore. Sarà giocabile in solitaria o in co-op e sarà molto importante sfruttare entrambi i personaggi in situazioni particolari e in puzzle sicuramente più complessi e vari rispetto al primissimo capitolo.

Ecco la demo e il trailer mostrati nel corso della conferenza:

EA ha anche condiviso il comunicato ufficiale:

Oggi Electronic Arts e Coldwood, durante l'EA Play attualmente in corso Los Angeles, hanno svelato e lanciato nello stesso istante, per la prima volta in assoluto, Unravel Two. Lo studio svedese ha infatti creato un nuovo capitolo delle avventure di Yarny, la piccola creaturina a gomitolo rossa che ha conquistato i videogiocatori nel 2015 con Unravel.

Unravel Two, disponibile da oggi, prosegue la storia del primo episodio dando luogo ad un forte legame tra due Yarnys, che possono essere impersonati in single player oppure in co-op, con modalità drop-in/drop-out. Le due creaturine dovranno aiutarsi a vicenda per districarsi tra complessi rompicapo ed esplorare splendidi paesaggi naturali o intricati ambienti urbani circondati da piante e petali, per addentrarsi insieme in una nuova emozionante avventura.

"Unravel Two è la storia dei legami che si formano quando tagliamo quello con il passato" spiega Martin Sahlin, Creative Director di Coldwood. "Il nuovo capitolo, come lo fu il primo, è il risultato dell'intreccio della passione del team di sviluppo con un'esperienza di gioco che fa sì che i videogiocatori si imbarchino in un viaggio indimenticabile in compagi dei loro Yarnys. Unravel Two parla dell'amicizia più stretta e di come l'amore e la speranza possano rendere migliore il mondo in cui viviamo."

Unravel Two è una storia di emozioni, di energia, di enigmi e di ispirazione contro i cattivi presagi: i videogiocatori potranno personalizzare il proprio Yarny aiutando i propri compagni di gioco a saltare, scivolare, strisciare e correre lungo il sentiero di un'avventura che li vedrà sempre fianco a fianco. L'intrigante e appassionante storia di Unravel Two dimostra la forza della positività di fronte all'incertezza.

Unravel Two è un titolo adatto a tutti ed è disponibile in tutto il mondo a € 19.99 per Xbox One, la console integrata per il gioco e l'intrattenimento, PlayStation 4 e Origin per PC. I membri di EA Access e Origin Access possono giocare l'inizio di Unravel Two a partire da oggi.