E3 2018: Ubisoft annuncia Trials Rising

Una delle serie minori di Ubisoft ma comunque molto apprezzate da parecchi giocatori come Trials ha un nuovissimo capitolo tutto da scoprire: Trials Rising.

Il titolo porterà il giocatore in giro per il mondo con tantissime competizioni pensate anche per venire incontro ai giocatori meno esperti con dei tutorial molto più complessi e accessibili.

Ecco il trailer mostrato da Ubisoft:

Scopriamo i dettagli del comunicato ufficiale:

In occasione dell'Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha svelato Trials Rising, il nuovo episodio dell'avvincente serie motociclistica di piattaforme, Trials. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo da febbraio 2019 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch e Windows PC.

Ubisoft RedLynx, uno studio con sede a Helsinki (in Finlandia), ritorna con il più grande e avvincente seguito del franchise mai creato, combinando la classica esperienza di gioco avvincente e impegnativa con un aspetto grafico rinnovato, più competizione e tutta l'azione tanto amata dai fan, oltre a nuove caratteristiche. Il gioco è stato sviluppato dallo studio Ubisoft di Kiev (in Ucraina) in collaborazione con Ubisoft Odessa (in Ucraina).

Ambientato in sei nuovi scenari e con ancora più tracciati, Trials Rising consente ai giocatori di viaggiare per il mondo mettendo alla prova le proprie abilità attraverso vari livelli di difficoltà, battendo gli avversari, aumentando la propria fama agli occhi di alcuni celebri sponsor e impegnandosi per diventare i campioni di Trials. Ammirando la Torre Eiffel o sfrecciando lungo la Grande muraglia cinese, i giocatori non resisteranno al brivido delle acrobazie incredibili ma anche degli errori spettacolari che li attenderanno.

Dalle competizioni locali a quelle negli stadi più grandi del mondo, ogni giocatore è il fautore del proprio destino e dovrà competere contro altri giocatori come "ghost" visibili, oppure in modalità multiplayer locale in tempo reale e online. Ma conquistare la vetta della classifica non sarà l'unica via per il successo, infatti, con la nuova funzionalità Contratti, gli sponsor premieranno i giocatori man mano che progrediranno nella loro carriera con nuove sfide da conquistare a ogni fase.

Trials Rising aggiunge anche una nuova e avvincente modalità multiplayer, Tandem Bike, che consente di espandere le proprie abilità di coordinazione gareggiando insieme agli amici. Due piloti, una moto, la ricerca della linea ideale su un tracciato spettacolare e ricco d'azione: in pratica la ricetta perfetta per divertimento e sorprese assicurate.

I giocatori avranno anche la libertà di personalizzare il proprio pilota e il proprio equipaggiamento della moto con una serie di possibilità praticamente infinite. Sarà possibile condividere i propri equipaggiamenti con la community, guadagnando ricompense quando gli altri giocatori li useranno. Trials Rising torna alle origini offrendo nuovamente il suo celebre gameplay, che gli appassionati conoscono e adorano. Grazie ai feedback della community, il team ha realizzato un titolo in grado di garantire un'esperienza di gioco praticamente illimitata.

Tutti i giocatori e gli appassionati possono ora registrarsi per partecipare all'imminente closed beta su trialsgame.com/beta. Gli utenti registrati avranno la possibilità di giocare in anticipo, fornendo preziosi commenti per aiutare il team di sviluppo a offrire l'esperienza più coinvolgente e divertente possibile al lancio.

Al momento è possibile prenotare la Gold Edition presso alcuni rivenditori selezionati, ma presto sarà disponibile anche nei negozi digitali. Tale versione include il gioco base e l'Expansion Pass con due DLC e alcuni oggetti di gioco aggiuntivi, il tutto al prezzo consigliato al pubblico di 40 €. I bonus per la prenotazione includono il Jungle Rider Pack e il Wild West Rider Pack.

Il gioco sarà disponibile nel febbraio del 2019 su PC, PS4, Xbox One e anche Switch.