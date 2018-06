Un lunghissimo video analizza ogni singolo frame della demo di gameplay di The Last of Us Part II

La demo di gameplay di The Last of Us Part II mostrata in apertura della conferenza PlayStation all'E3 2018 ha stregato i fan di tutto il mondo grazie a una qualità delle animazioni mai vista prima in un videogioco. Col passare delle ore però, più di qualcuno ha accusato Naughty Dog di aver manipolato il gameplay presentato durante la conferenza, asserendo che le sequenze mostrate fossero così belle poiché totalmente scriptate.

Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, anche il capo di Eidos Montreal ha mosso un'accusa di questo tipo allo studio, e il dibattito si fa sempre più acceso man mano che la questione assume rilevanza sulle prime pagine delle testate specializzate di mezzo mondo. Dan Lowe, Senior Tech Animator di Motive Studios, si è nel frattempo rimboccato le machine e come riporta Resetera ha prodotto un lunghissimo video nel quale analizza la demo di The Last of Us Part II frame per frame, andando a sviscerare il suo comparto tecnico e ponendo particolare attenzione alla qualità delle animazioni.

Il video è al momento forse l'unico strumento utile a capire come stiano veramente le cose, quindi non possiamo che invitarvi a dargli un'occhiata se la vicenda ha colto la vostra attenzione. Che ne pensate della demo di The Last of Us Part II? Conteneva secondo voi sequenze di gameplay scriptate?