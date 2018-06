Dragon Quest XI si mostra in un video gameplay su PS4

Durante la copertura live Twitch dall'E3 2018 Square Enix ha presentato un corposo video gameplay dedicato a Dragon Quest XI, naturalmente parliamo della versione occidentale.

Come riporta Dualshockers, il filmato proviene dalla versione PS4 e mostra intense sessioni di combattimento ed esplorazione, senza dimenticare le scene di dialogo. Il gioco non sembra niente male e ci da un assaggio del doppiaggio. La "Edition of Lost Time" conterrà uno steelbook da collezione, una mappa su tessuto del mondo di gioco e la colonna sonora su due dischi. Proseguiamo con un artbook con copertina rigida di 128 pagine con bozzetti e illustrazioni della fase di sviluppo e le prime idee di Akira Toriyama.

Saranno presenti oggetti speciali come il il Supplicante (un accessorio per ripristinare i PM), il Guaritore (un accessorio per ripristinare i PV) e 3 semi dell'abilità (un oggetto che conferisce un punto abilità extra al giocatore).

Il gioco sarà rilasciato in America ed Europa dal 4 settembre su PS4 e PC, è prevista anche una versione per Nintendo Switch ma al momento non abbiamo una data di uscita.