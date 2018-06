Il nuovo video di Jump Force mostra in azione i protagonisti di Naruto, Dragon Ball e One Piece

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer relativo all'attesissimo Jump Force.

Come riporta Dualshockers il video mostra vari personaggi provenienti dal mondo di Dragon Ball, One Piece e Naruto del calibro di Zoro, Sasuke, Goku, Frieza, Naruto, e Luffy. Il filmato si focalizza sulle velocissime mosse che i personaggi sono in grado di effettuare, gli effetti inseriti dai ragazzi di Spike Chunsoft rendono il tutto molto spettacolare.

E' stato anche rilasciato un breve trailer che mostra l'inclusione del mondo di Death Note, che era stato già annunciato nel trailer mandato durante la conferenza E3 di Microsoft. Jump Force sarà disponibile su PS4 e Xbox One durante il 2019, al momento non abbiamo una data più precisa.

Cosa ne pensate? Che sia il crossover definitivo?