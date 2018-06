Gears Of War 5: "E' il mondo più grande e bello che abbiamo mai sviluppato"

Uno dei punti di forza della conferenza Microsoft all'E3 2018 era senz'altro Gears Of War 5, quinto episodio della celebre saga di sparatutto in terza persona che è atteso per il lancio nel 2019 su PX e Xbox One.

Ebbene, come riporta Gamingbolt, The Coalition è tornata a parlare del gioco: la casa di sviluppo spiega che la scelta della protagonista rappresenta una prosecuzione del quarto capitolo, in cui la narrativa si è concentrata sul personaggio.

Inoltre gli sviluppatori promettono che si tratterà del mondo di gioco più grande e più bello che sia mai stato realizzato dallo studio, un mondo di gioco che potremo esplorare anche a bordo dell'imbarcazione che abbiamo scorto all'inizio del video.

Cosa ne pensate di questo Gears Of War 5?